Пенсии и кредиты: что изменится с октября

В октябре в России проиндексируют зарплаты и пенсии, ужесточат правила выдачи кредитов, а хостелы в жилых помещениях запретят, пишет «Московский комсомолец».

1 октября на размер инфляции (4,3%) будут проиндексированы зарплаты тех бюджетников, военных и силовиков, у кого они не были увеличены в рамках майских указов Владимира Путина . Таковых в стране около двух миллионов. В тот же день выше инфляции (на 6,3%) будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам (таковых примерно 2,6 миллиона).

Тогда же вступят в силу новые правила выдачи кредитов. Банки будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку клиента и отказывать в выдаче займа тем, у кого имеющиеся кредитные обязательства превышают 50% от дохода.

Также 1 октября вступит в силу запрет открывать хостелы в жилых помещениях в многоквартирных домах, налог на добавленную стоимость для фруктов и ягод будет снижен с 20% до 10%, а для пальмового масла повышен с 10% до 20%.

В тот же день в стране появятся новые суды (апелляционной инстанции общей юрисдикции и кассационной инстанции общей юрисдикции), пошлина на экспорт нефти уменьшится на 3,5 доллара (до 87,2 доллара за тонну), а товарного бензина — на 1,1 доллара (до 26,1 доллара).