Пенсионные накопления россиян ждет длительная заморозка

Пенсионные накопления могут заморозить еще на три года

Правительство разработало законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2022 года. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, такой подход без изменения 6-процентного тарифа страхового взноса применяется с 2014 года.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, в случае его принятия Госдумой государство сэкономит 634,8 миллиона рублей за счет сокращения трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Заморозка пенсионных накоплений — это приостановление их формирования, в результате которого 6% взносов от заработка идут на формирование только страховой части пенсии. Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. Впоследствии мораторий неоднократно продлевался.