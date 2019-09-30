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Пенсионные накопления могут заморозить еще на три года 

Ura.Ru + ещё 2 2 часа назад
Пенсионные накопления россиян ждет длительная заморозка
Фото: РИА Новости
Правительство разработало законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2022 года. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, такой подход без изменения 6-процентного тарифа страхового взноса применяется с 2014 года.
«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в документе.
По замыслу авторов законопроекта, в случае его принятия Госдумой государство сэкономит 634,8 миллиона рублей за счет сокращения трансферта на обязательное пенсионное страхование.
Заморозка пенсионных накоплений — это приостановление их формирования, в результате которого 6% взносов от заработка идут на формирование только страховой части пенсии. Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. Впоследствии мораторий неоднократно продлевался.
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Комментарии155
Личный счет , Госдума
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