Банки тестируют новый способ платежей

Скоро таксистам, курьерам, официантам кафе и ресторанов не понадобятся POS-терминалы. Смартфон всё чаще начинает использоваться в качестве терминала, позволяющего принимать оплату за товары и услуги. Это стало возможным благодаря новому технологическому решению, которое внедряют платежные системы и крупные банки. В самое ближайшее время такой инструмент предложат клиентам "Открытие", Райффайзенбанк и Тинькофф, рассказали "Известиям" представители этих кредитных организаций.

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка. Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, умные часы или браслет).

Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года. По словам топ-менеджера платежной системы Михаила Федосеева, это был первый подобный проект в РФ и компания активно работает с российскими банками, чтобы сервис стал широко доступен. На вопрос "Известий" о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или "Мир", представитель Сбербанка ответил, что "сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения".

ВТБ. В сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, сообщили Промсвязьбанк

Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, объяснил представитель Visa. По его словам, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка. Это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные, добавил он.

По оценке руководителя центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Ивана Мазова, через несколько лет доля приема оплаты смартфоном на рынке эквайринга может составить 10-15%. Использовать эту технологию будет бизнес, для которого непринципиальна высокая скорость операций. Трансакция с помощью смартфона составляет 30-35 секунд, а с помощью классического pos-терминала — около 10 секунд. Соответственно, продукт не подойдет для супермаркетов с большим потоком клиентов или "фастфудов", но его можно будет применять в салонах красоты, при доставке товаров или в ресторанах, объяснил он.