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Банки тестируют новый способ платежей 

Финмаркет + ещё 4 2 часа назад
Банки тестируют новый способ платежей
Фото: ТАСС
Скоро таксистам, курьерам, официантам кафе и ресторанов не понадобятся POS-терминалы. Смартфон всё чаще начинает использоваться в качестве терминала, позволяющего принимать оплату за товары и услуги. Это стало возможным благодаря новому технологическому решению, которое внедряют платежные системы и крупные банки. В самое ближайшее время такой инструмент предложат клиентам "Открытие", Райффайзенбанк и Тинькофф, рассказали "Известиям" представители этих кредитных организаций.
Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка. Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, умные часы или браслет).
Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года. По словам топ-менеджера платежной системы Михаила Федосеева, это был первый подобный проект в РФ и компания активно работает с российскими банками, чтобы сервис стал широко доступен. На вопрос "Известий" о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или "Мир", представитель Сбербанка ответил, что "сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения".
В сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, сообщили Промсвязьбанк и ВТБ.
Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, объяснил представитель Visa. По его словам, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка. Это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные, добавил он.
По оценке руководителя центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Ивана Мазова, через несколько лет доля приема оплаты смартфоном на рынке эквайринга может составить 10-15%. Использовать эту технологию будет бизнес, для которого непринципиальна высокая скорость операций. Трансакция с помощью смартфона составляет 30-35 секунд, а с помощью классического pos-терминала — около 10 секунд. Соответственно, продукт не подойдет для супермаркетов с большим потоком клиентов или "фастфудов", но его можно будет применять в салонах красоты, при доставке товаров или в ресторанах, объяснил он.
Среди курьеров или таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала может пользоваться большим спросом, а вот в торговой рознице технология займет заметное место на рынке лишь через 3-5 лет, предупредил аналитик "Финама" Леонид Делицын. Он напомнил, что технология Apple Pay распространялась в США медленнее, чем ожидалось, поскольку ритейлеры хотели сначала вернуть инвестиции, вложенные в покупку кассовых терминалов.
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Комментарии1
Личный счет , Леонид Делицын , Райффайзенбанк Австрия , Visa , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Apple , Google , газета "Известия"
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