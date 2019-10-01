Как повлияет на цены на вино повышение акцизов?

Как повлияет на цены на вино в России повышение акцизов?

Владимир Путин подписал закон об акцизах на российские и импортные вина, сообщает ТАСС. Со следующего года они повышаются. Но отечественным виноделам будут выплачивать компенсации.

Те, кто часто летает на Кубань или в Крым, могут свидетельствовать: виноградников действительно становится больше. Это хорошо видно во время взлета или посадки. Возможно, эта картина не слишком объективная, но есть и другие свидетельства.

Зимой компания «Абрау-Дюрсо» сообщила, что заложит 700 гектаров виноградников в Анапе, инвестиции составят миллиард рублей. Если же говорить обо всей Черноморской экономической зоне, то туда вложат почти 3,5 млрд рублей, и в первую очередь в закладку виноградников и строительство винзавода.

Или другое сообщение: в Крыму началось строительство винного парка за 4 млрд рублей. Обещают собирать примерно 47 тонн винограда и производить 134 тысячи бутылок красного вина ежегодно.

Естественно, производители знали о том, что в России введут акциз на виноград и одновременно повысят акцизы на вино и шампанское. Но знали они и о том, что производителям российского вина из российского винограда вернут уплаченные налоги. Ситуацию комментирует председатель совета директоров Миллеровского винзавода Леонид Попович

Леонид Попович, председатель совета директоров Миллеровского винзавода: «Государство поможет им сократить затраты, и у них появится право на вычет из акциза. Когда это будет осуществлено, я думаю, что цены на вино из винограда, выращенного в России, ни в коем случае не поднимутся в цене даже на сумму инфляции — на то, на что всегда поднимается. Может быть, какие-то цены у отдельных предприятий — сейчас сложно сказать — даже понизятся».

Сейчас акцизы для российских производителей меньше, чем для иностранных виноделов. Со следующего года ставка будет единой для всех. Естественно, вино, в первую очередь импортное, подорожает. По оценкам участников рынка, примерно на 10%, то есть если бутылка, например, стоит 1000 рублей, то будет 1100 рублей.

Нашего вина пока даже физически не хватит на всех, оно занимает долю в 30-40%. Но с учетом того, что отечественные производители смогут получить налоговые вычеты, доля, вероятно, будет расти. Ситуацию комментирует генеральный директор «Массандры» Янина Павленко

Янина Павленко, генеральный директор «Массандры»: «Наша конечная цель — в первую очередь напоить качественным российским вином из российского винограда российского потребителя. Ну а самая главная цель — вернуть Россию на винный олимп и доказать всему миру, что в России рождаются вина великолепного качества, не уступающие импортным образцам».

Новый принцип напоминает подход к ценам на бензин. Власти в этом году резко повысили акциз, но производителям, после того как они его заплатят, возвращают средства. И цены на АЗС с начала года хоть и выросли, но незначительно.

В теме вина нужно отметить, что впервые ввели акциз не только на виноград, но и на виноматериалы. Это важно, потому что значительная часть российского вина делается из иностранного сырья, и вино это не самого лучшего качества. Эта отрасль у нас скорее в инвестиционной стадии. Есть надежда, что со временем хорошего отечественного вина станет больше, но временно придется смириться с ростом цен.