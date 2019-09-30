Россияне назвали критерий бедности

Россияне считают, что семья живет бедно, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тысяч рублей. Такие выводы содержатся в исследовании «Левада-центра»

«Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума», — сообщает РБК.

Отмечается, что прожиточный минимум во втором квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей. Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности.

Для поддержания нормального уровня жизни средний доход на одного члена семьи должен составлять около 38,1 тысяч рублей. Согласно результатам исследования, за прошлый месяц объем среднедушевого дохода составляет 16,8 тысяч рублей, что в 2,3 меньше нормального дохода в представлении россиян. Доход в 38,1 тысячу рублей получают только 7% респондентов.

Депутаты предложили изменить коэффициент минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает «Царьград». Инициатива предлагает установить МРОТ на уровне прожиточного минимума, увеличенного на коэффициент 1,15. Это должно помочь вытащить россиян из бедности.