Раскрыт новый способ обмана россиян с «налогами»

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

В ведомстве рассказали, что налогоплательщикам по почте поступают поддельные письма с предложением перевести деньги на счет, принадлежащий мошенникам.

«ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения», — заверил представитель ведомства.

В качестве мер предосторожности в ФНС рекомендовали проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомления