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Минтруда сообщило о новом способе мошенничества 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 40 минут назад
Минтруд сообщил о новом способе мошенничества
Фото: РИА Новости
Информация о «выводе денежного пособия» в размере 115 тыс. рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, является фейком, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщили в ведомстве.
По сообщению Минтруда, через мессенджеры неизвестные от имени министерства рассылают объявление о некоем «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
«Минтруд сообщает, что информация о «выводе пособий» для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)», — передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Там также порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах.
«Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет», — добавили в ведомстве.
Напомним, во вторник Управление делами Московской патриархии предупредило все епархии о возможных случаях мошенничества. Аферисты рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денежные средства.
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Комментарии1
Личный счет , Минтруд , РИА Новости
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