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Отрицательные ставки по депозитам не коснутся физлиц 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Отрицательные ставки по депозитам не коснутся физлиц
Фото: News.ru
Банк России обсуждает возможность введения отрицательных ставок только по депозитам юридических лиц. Вклады физлиц этот вопрос не затронет.
Ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юрлиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается, — сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.
Для введения отрицательных ставок для юрлиц, которые держат депозиты в валюте в российских банках, необходимы изменения в Гражданский кодекс. Сейчас создана рабочая группа, которая изучает возможности реализации данной инициативы.
Эксперты полагают, что отрицательные ставки будут введены только в отношении депозитов в евро. Ранее News.ru писал, что идею уже поддержали в Минфине.
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