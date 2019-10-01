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Россиянам предрекли рост благосостояния 

360tv.ru 2 часа назад
Жителям РФ спрогнозировали рост доходов
Фото: ТАСС
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 6,1% в ближайшие четыре года. Это произойдет за счет ускорения экономики и реализации национальных проектов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Доходы в 2019 году в номинальном выражении составят 62,2 триллиона рублей, увеличившись за год на 0,8%, говорится в прогнозе экспертов Института. При этом в материале уточняется, что в последующие годы благосостояние россиян продолжит расти.
Так, в 2022 году доходы граждан достигнут 73,9 триллиона рублей. Другими словами, номинальный рост прибыли будет составлять 5–6% каждый год.
По словам одного из авторов прогноза, заместителя директора ИНП РАН Александра Широва, на факторы роста данных показателей повлияют ускорение экономики России, выполнение нацпроектов, а также меры, принимаемые государством в социальной политике, например такие, как индексация пенсий и зарплат.
Однако официальный прогноз Минэкономразвития менее оптимистичен, чем оценки ИНП. Согласно официальному прогнозу, рост реальных доходов в текущем году составит 0,1%.
Эксперты, опрошенные изданием, также не видят в нынешних экономических условиях различных предпосылок для роста доходов граждан России.
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Комментарии5
Личный счет , Александр Широв , Минэкономразвития
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