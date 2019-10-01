России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров

Минимальный порог оплаты труда иностранного гражданина, при котором ему не нужен патент для работы в России, а сам он не попадает под действие квот, следует сократить на 40 процентов. Такое предложение содержится в законопроекте Минэкономразвития , пишет «Российская газета».

Сейчас специалист считается высококвалифицированным, если он получает 167 тысяч рублей в месяц. Такой доход позволяет обойти квотирование. В МЭР предложили довести сумму до 100 тысяч рублей.

Для выходцев из Китая или стран Восточной Европы, указал он, зарплата в 100 тысяч рублей в месяц может быть привлекательной, и они согласятся на переезд. Это позволит привлечь в Россию хороших специалистов и инвесторов.