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России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров
Фото: РИА Новости
Минимальный порог оплаты труда иностранного гражданина, при котором ему не нужен патент для работы в России, а сам он не попадает под действие квот, следует сократить на 40 процентов. Такое предложение содержится в законопроекте Минэкономразвития, пишет «Российская газета».
Сейчас специалист считается высококвалифицированным, если он получает 167 тысяч рублей в месяц. Такой доход позволяет обойти квотирование. В МЭР предложили довести сумму до 100 тысяч рублей.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что высококвалифицированными специалистами могут быть не только управленцы, но и, например, хорошие инженеры или рабочие.
Для выходцев из Китая или стран Восточной Европы, указал он, зарплата в 100 тысяч рублей в месяц может быть привлекательной, и они согласятся на переезд. Это позволит привлечь в Россию хороших специалистов и инвесторов.
По оценкам ООН, Россия находится на четвертом месте в мире по числу принятых мигрантов. В страну прибыли 12 миллионов человек. По этому показателю Россия уступает только США (59 миллионов), Германии и Саудовской Аравии (по 13 миллионов). МВД оценивает число мигрантов в России в 13 миллионов человек. Патенты на право работы приобрели 1,28 миллиона иностранцев.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Александр Сафонов , ООН , Финансовый университет , Минэкономразвития , МВД , "Российская газета"
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