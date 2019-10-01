Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит

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Россиянам ограничат кредиты 

Рамблер 13 минут назад
Банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при выдаче кредита. Такие меры Центробанк принял, чтобы предотвратить разрастание «кредитного пузыря», сообщает ТАСС.
По данным издания, Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста кредитования и долговой нагрузки россиян, которые опережают рост доходов. По статистике Национального бюро кредитных историй, более 11% заемщиков в России имеют долговую нагрузку более 50%.
С 1 октября самую большую надбавку — 220% — планируется установить к кредитам с полной стоимостью кредита 25-30%, выдаваемых заемщикам, у которых отношение платежей по кредиту к доходам составляет более 80%. Минимальный коэффициент риска — 30% — будет установлен для кредитов, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузки до 50%.
При этом руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин пояснил агентству, что оценивать эффективность нововведения ЦБ России будет не ранее, чем в начале следующего года.
«Чтобы увидеть результат [от введения ПДН] должно пройти хотя бы три месяца. Приемлемым для регулятора будет устойчивое снижение темпов роста ниже 20%», — считает он.
По мнению эксперта, если рынок необеспеченного потребительского кредитования продолжит расти темпами выше 20%, то вполне вероятно введение дополнительных ограничений.
Ранее принадлежащее Григорию Берёзкину РБК опубликовало данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в январе-августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды в России увеличилась на 12,7% (до 180,4 тысяч рублей). При этом с начала года российские банки выдали клиентам старше 60 лет кредитов на 15–20% больше, чем год назад.
Комментарии12
Личный счет , Видео , Статьи , Григорий Березкин , Центральный банк России , РБК , ИТАР-ТАСС
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