Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.03
$
65.10
70.81
71.00
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
59.86
–0.23 Золото
1465.68
+0.23 РТС
1340.65
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.0895
–0.0108
16.09
1.1003
27.09
17.09
05.09

Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому
Фото: РИА Новости
Минфин РФ внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Среди основных положений документа — новый принцип налогообложения состоятельных россиян. Об этом сообщает РБК.
Согласно проекту, уменьшится срок нахождения в стране в течение года для автоматического признания налоговым резидентом: платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Этим пользуются многие бизнесмены, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.
Поправки также подразумевают, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней в году, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в на территории страны.
Деньги клиентов банков стали списывать без их согласия
BFM.RU: последние новости
Индексация пенсий в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции Индексация пенсий в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции Путин освободил студентов, получающих матпомощь, от уплаты НДФЛ Путин освободил студентов, получающих матпомощь, от уплаты НДФЛ Минтруд просит не верить сообщениям мошенников об огромных пособиях Минтруд просит не верить сообщениям мошенников об огромных пособиях
Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк пошел против воли ЦБ
Сбербанк пошел против воли ЦБ9
Чиновникам заплатят миллиарды
Чиновникам заплатят миллиарды94
Россиян защитят от сборов со стороны банков
Россиян защитят от сборов со стороны банков
В Москве массово закрылись хостелы
В Москве массово закрылись хостелы2
ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли
ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
01:34
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
Личный счет Экономика
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
00:32
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение