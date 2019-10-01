Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому

Минфин РФ внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Среди основных положений документа — новый принцип налогообложения состоятельных россиян. Об этом сообщает РБК.

Согласно проекту, уменьшится срок нахождения в стране в течение года для автоматического признания налоговым резидентом: платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Этим пользуются многие бизнесмены, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Поправки также подразумевают, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней в году, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в на территории страны.