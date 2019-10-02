Как заработать деньги на пенсию

Вопрос пенсии волнует всех. Для одних — это деньги, которые помогают не умереть с голода на старости, для других — слишком отдалённая проблема, которой не хочется сейчас забивать себе голову. Для остальных — тема, на которой можно спекулировать, рассуждая о том, куда деваются народные деньги в Пенсионном фонде России

Очевидно, для каждой возрастной группы присущи одни беспокойства и совершенно не актуальны другие. Однако для тех, кто привык не откладывать дела в долгий ящик и самостоятельно организовывать всё, что нужно, разговор на эту тему можно перевести в практическую плоскость. О том, как подготовиться к пенсии, News.ru рассказала руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Прежде всего, необходимо помнить о том, что жизнь лучше устроить до наступления момента пенсии. Да, легче сказать, чем сделать, но сделать это необходимо, благо возможности в настоящее время есть, вне зависимости от места проживания будущего пенсионера. Интернет-торговля, финансовые рынки, посредническая деятельность и многое другое — эти сферы позволяют зарабатывать в любой точке РФ, где есть доступ к Сети.

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»

И если время до пенсии ещё остаётся, необходимо сменить русло жизни так, чтобы основная работа на кого-то плавно переросла в основную работу на себя. Фактически наёмная работа — это прекрасная возможность, находясь на обеспечении у кого-то, устроить свою финансовую жизнь.

Впрочем, считает она, если человека устраивает тот размер пенсии, который сейчас есть в данном конкретном регионе, и большего не нужно, то этим пунктом можно и пренебречь.

Немаловажным шагом остаётся откладывание средств каждый месяц, если, конечно же, есть подобная возможность. Сумма должна быть фиксированная и постоянная, которая не пробьёт дыру в бюджете. Деньги следует класть в банк под процент. Многие усомнятся в том, что таким образом можно будет заработать. Но, если начиная с 30 лет откладывать даже по 1000 рублей в месяц, к 65 годам на счету будет почти 2 млн рублей, в то время как если откладывать их под подушку, будет менее 500 тыс. А если не откладывать, то ничего не удастся скопить. И польза от этого, уверена Френкель, двойная — научит самоорганизации и позволит накопить гарантированные деньги на старость.

Некоторые эксперты могут возразить, что это пустая трата времени, так как инфляция «съест» все сбережения. Но не стоит забывать, что 2 млн рублей были хорошими деньгами и 10 лет назад. Тем более что инфляция в России идёт на убыль, и такой тренд может продолжиться. Важно добавить, что размер вклада в одной финансовой организации не должен превышать тот, который установило государство в программе страхования депозитов (1,4 млн рублей).

Кроме того, стоит присмотреться к инвестиционным программам в банках из топ-10. Выбирать в таком случае кредитную организацию, говорит эксперт, лучше с государственным участием, для большей надёжности. И если туда откладывать те же 1000 рублей в месяц, то к 65 годам цифра накопления может достигнуть 12 млн рублей. Но не все инвестиции следует держать в одном инструменте — для надёжности и внутреннего спокойствия. И если депозит открыт в одном банке, то инвестиционную программу нужно заводить в сторонней кредитной организации.

Важно помнить, что вкладывать свои деньги в экзотические валюты не стоит. Сюда можно отнести и криптовалюты. Во-первых, немалую часть денег можно потерять только на одной комиссии при обмене, как в будущий инструмент накопления, так и потом, когда вам нужно будет забрать деньги «на жизнь». Во-вторых, слишком велик риск попасть под девальвацию и практически полностью обесценить все вложения.

Вообще рисковых вложений, которые могут обернуться полной потерей вложенных средств, лучше либо избегать полностью, либо направлять туда не более 10-15% от общей суммы накопленных средств. В любом случае это должна быть та часть средств, которую морально не тяжело будет потерять при наихудшем раскладе событий.

И самое главное, подчёркивает Френкель, вопросом предстоящих пенсионных накоплений необходимо заниматься самому и не ждать помощи от кого-то. Если нужно разобраться в чём-то, то следует изучить вопрос более глубоко, прочитав специализированную литературу — памятки, буклеты и т.п. Изучая каждую деталь предстоящих вложений, важно научиться отличать факты от мнений, а также постигнуть азы финансового анализа и планирования. И делать это надо не когда-то потом, а именно здесь и сейчас. И не надо оправдывать собственное ничегонеделание стандартными фразами про обесценивание денег — обесценится только ноль. Но это отнюдь не та сумма, с которой стоит встречать старость.