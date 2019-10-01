Налоги с богатых россиян начнут собирать по-новому

Минфин внес в Госдуму законопроект о налоговой политике на 2020-2022 годы, обязывающий платить налоги граждан, которые провели в России 90 дней в году, имеют в стране дом, бизнес и личные контакты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сейчас налоговую связь с Россией утрачивают люди, которые провели в стране менее 183 дней. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что этим пользуются бизнесмены, чтобы не отчитываться перед налоговиками об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Новый законопроект предлагает считать налоговым резидентом человека, который провел в России больше трех месяцев. При этом, даже если он пробыл в стране меньше 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей.

В то же время Минфин предложил уравнять ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне в 13 процентов. Сейчас ставка для нерезидентов составляет 30 процентов.

В ведомстве рассчитывают, что благодаря сниженному НДФЛ для нерезидентов у состоятельных россиян будет меньше стимулов надолго уезжать за границу.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин объяснил РБК, что одной из «деофшоризационных» стратегий для богатых россиян была потеря российского налогового резидентства.

Партнер Taxology Михаил Успенский считает, что из-за новых правил часть бизнесменов снова станут российскими налоговыми резидентами, другая часть постарается выполнить усложненные условия. Успенский отметил, что многие бизнесмены давно переписали зарубежные активы на жен и доверенных лиц, отправив их жить за границу.

Законопроект Минфина предусматривает также поддержку для малого, среднего бизнеса и самозанятых. Индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), установивших онлайн-кассы, предложили освободить от подачи налоговых деклараций. Кроме того, такие предприниматели, превысив максимальный уровень доходов в 150 миллионов рублей в год и (или) численность сотрудников в сто человек, получат право на льготный переходный период.

Сейчас ИП на упрощенке платят налог шесть процентов от доходов, но при превышении лимитов обязаны заплатить НДС за квартал, когда вышли за ограничения.