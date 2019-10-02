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Россиянам с «серой» зарплатой продолжат давать ссуды 

360tv.ru 4 часа назад
Заемщикам с «серой» зарплатой дадут ссуды
Фото: ТАСС
Россияне, имеющие теневой доход, смогут брать новые займы, несмотря на введение с 1 октября показателя долговой нагрузки. Об этом сообщила газета «Известия».
Правда, по словам представителей крупнейших кредитных организация, размеры таких займов во многих случаях будут ограничены, особенно для жителей небогатых регионов страны.
В субъектах, где средний доход равняется 20 тысячам рублей максимальная сумма кредита, которую может позволить себе заемщик, не превысит 300 тысяч рублей. Эта сумма исходит из расчета, что максимальный ежемесячный платеж для жителя региона составит 10 тысяч рублей, при кредите под 20% годовых на пять лет.
При этом, говорится в материале, в благополучных северных регионах гражданин, который имеет теневой доход, сможет рассчитывать на гораздо большую ссуду. Например, жители Ямало-Ненецкого автономного округа со средним доходом 91,4 тысячи рублей смогут рассчитывать на займ в 1,7 миллиона рублей.
При этом ограничения не коснутся получающих зарплату официальным путем.
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