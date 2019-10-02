Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
65.37
71.20
71.42
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
58.85
+0.27 Золото
1487.12
+0.17 РТС
1323.94
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0928
–0.0145
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 59 минут назад
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,8 процентного пункта.
Теперь кредиты на покупку строящегося жилья в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 8,49 — 9,79% годовых, на покупку готового жилья — под 9,19—10,49% годовых. Займы на рефинансирование действующих ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь предоставляются под 9,29—9,69% годовых.
«Минимальные ставки действуют при выходе на сделку в течение 30 дней с момента первого одобрения и при покупке недвижимости у ключевых партнеров банка. При покупке (рефинансировании займа) жилого дома будет взиматься надбавка в размере 1 процентного пункта. Для ИП и собственников бизнеса, а также при оформлении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта. Аналогичное повышение действует при кредитовании на сумму больше остатка рефинансируемой ипотеки. На момент же до регистрации залога в пользу банка итоговая ставка будет выше на 2 п. п.», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.
Кредиты на покупку строящегося жилья предоставляются на сумму до 90% от стоимости строящегося жилья, до 85% — от стоимости готового жилья, а при рефинансировании — до 80% (не более 50 млн рублей). Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.
Допустимый срок кредитования может варьироваться от года до 30 лет. При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 2 процентных пункта.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Банки.ру: последние новости
Эксперты спрогнозировали динамику доходов россиян в ближайшие годы Эксперты спрогнозировали динамику доходов россиян в ближайшие годы Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Минтруда: страховые пенсии проиндексируют на 6,6% в 2020 году Минтруда: страховые пенсии проиндексируют на 6,6% в 2020 году
Комментарии
Личный счет , Компании , Недвижимость , Инна Солдатенкова , Альфа-банк , Banki.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро могут грохнуться»: Путин предупредил США
«Скоро могут грохнуться»: Путин предупредил США4
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу37
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»109
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть1
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика Компании
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение