«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»

Телеведущая Малышева предложила задуматься о повышении пенсионного возраста для женщин

Российская телеведущая Елена Малышева , работающая на «Первом канале», призвала подумать о повышении пенсионного возраста для женщин. Об этом она заявила после круглого стола в Москве.

«Сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая. И с этим надо что-то делать, — пояснила идею Малышева, рассказывая, что продолжительность жизни в России растет быстрыми темпами. — С моей точки зрения сегодня две вещи нужно сделать. Первое: немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах».

Она добавила, что одним из выходов из ситуации может стать увеличение пенсионного возраста до 67 лет, отмечает «Царьград». Также Малышева предложила создать клубы для пожилых людей, чтобы они меньше обращались в больницы.

Ранее уехавший из России экономист Сергей Гуриев рассказал журналисту Юрию Дудю о том, что в 2018 году пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий.