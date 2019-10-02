Названы способы заработать на пенсию

Заработать на пенсию можно благодаря доступу к интернету, депозиту и инвестиционным программам, заявила News.ru аналитик компании «ФинИст» Катя Френкель.

По ее словам, россиянам не следует ждать помощи от кого-либо в вопросе собственной финансовой подготовки к пенсии, а все делать самим. Немаловажно озаботиться этим до достижения пенсионного возраста. Возможности же заработать, уверена эксперт, есть у всех, у кого есть доступ к интернету.

Так, будущим пенсионерам стоит завести вклад в банке и ежемесячно пополнять его на определенную сумму. Лучше, если она будет постоянной.

Следом стоит обратить внимание на инвестиционные программы. Лучше и надежнее — в другом банке, еще лучше и надежнее — в банке с государственным участием из топ-10.

Френкель не советует делать рисковые вложения либо вкладывать в такие активы более 10-15% накоплений, а также вкладывать деньги в экзотические валюты (в том числе крипто-) — велики риск девальвации и комиссия при обмене.

Наконец, аналитик посоветовала постигнуть азы финансового анализа и планирования и научиться отличать факты от мнений.