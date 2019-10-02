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Названы способы заработать на пенсию 

Рамблер 2 часа назад
Названы способы заработать на пенсию
Фото: ТАСС
Заработать на пенсию можно благодаря доступу к интернету, депозиту и инвестиционным программам, заявила News.ru аналитик компании «ФинИст» Катя Френкель.
По ее словам, россиянам не следует ждать помощи от кого-либо в вопросе собственной финансовой подготовки к пенсии, а все делать самим. Немаловажно озаботиться этим до достижения пенсионного возраста. Возможности же заработать, уверена эксперт, есть у всех, у кого есть доступ к интернету.
Так, будущим пенсионерам стоит завести вклад в банке и ежемесячно пополнять его на определенную сумму. Лучше, если она будет постоянной.
Следом стоит обратить внимание на инвестиционные программы. Лучше и надежнее — в другом банке, еще лучше и надежнее — в банке с государственным участием из топ-10.
Френкель не советует делать рисковые вложения либо вкладывать в такие активы более 10-15% накоплений, а также вкладывать деньги в экзотические валюты (в том числе крипто-) — велики риск девальвации и комиссия при обмене.
Наконец, аналитик посоветовала постигнуть азы финансового анализа и планирования и научиться отличать факты от мнений.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
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