В России произошло «чудо» в карточных платежах

СМИ сообщили о «русском чуде» в карточных платежах

В России произошло "чудо" в сфере карточных платежей, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Отмечается, что к этому явлению привели сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. Так, в 2010-2018 годах рост объема платежей в стране составил в среднем около 22,1 процента, а в 2019-2028 годах рост сократится до 11,8 процента, однако Россия не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 стран.

В свою очередь, на европейском рынке рост карточных платежей ожидается на уровне 5,9 процента в год, при этом на западноевропейском рынке прогнозируют увеличение на 5 процентов, а на восточноевропейском рынке — 7,4 процента, в основном за счет показателей России.

В консалтинговой компании также добавили, что благодаря "российскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, эксперты отметили, что что бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов также адаптировались в России лучше, чем в других государствах.