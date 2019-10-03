Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.43
71.41
71.50
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
57.47
–0.14 Золото
1501.76
+0.12 РТС
1313.75
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
03.10
1.0960
–0.0069
18.09
1.1030
30.09
19.09
08.09

СМИ сообщили о «русском чуде» в карточных платежах 

РИА Новости 1 час назад
В России произошло «чудо» в карточных платежах
Фото: © Fotolia / Santiago Cornejo
В России произошло "чудо" в сфере карточных платежей, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Отмечается, что к этому явлению привели сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. Так, в 2010-2018 годах рост объема платежей в стране составил в среднем около 22,1 процента, а в 2019-2028 годах рост сократится до 11,8 процента, однако Россия не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 стран.
В свою очередь, на европейском рынке рост карточных платежей ожидается на уровне 5,9 процента в год, при этом на западноевропейском рынке прогнозируют увеличение на 5 процентов, а на восточноевропейском рынке — 7,4 процента, в основном за счет показателей России.
В консалтинговой компании также добавили, что благодаря "российскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, эксперты отметили, что что бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов также адаптировались в России лучше, чем в других государствах.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Последние новости
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комментарии
Личный счет , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ сэкономить на оплате отопления
Назван способ сэкономить на оплате отопления
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России1
«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»
«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»8
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Россиян предупредили о росте цен на продукты74
«Скоро они грохнутся»: Путин о необходимости дедолларизации
«Скоро они грохнутся»: Путин о необходимости дедолларизации15
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение