Бедности порог. Почему снижаются реальные доходы россиян

Походы в магазин для жителей России становятся все более редкими, а суммы, которые они оставляют на кассе, все более скромными. Такую тенденцию зафиксировали экономисты НИУ «Высшая школа экономики». По их оценкам, темпы годового роста розничного товарооборота в РФ упали с 1,7% в первом полугодии до 0,7% в августе. Причиной падения продаж является сокращение доходов населения, констатируют эксперты. Это подтверждают и данные Росстата . Статистики свидетельствуют, что этот показатель в первом полугодии 2019 года снизился на 1,3%.

По данным мониторинга исследовательского холдинга «Ромир», в июле этого года за один поход в магазин россияне оставляли на кассе в среднем 546 рублей, что почти на 2% меньше, чем месяцем ранее. Меньше жители России тратили только в августе 2018-го — 537 рублей. Эксперты предположили, что виной всему сезонное снижение цен на овощи и фрукты, а также урожаи на дачах россиян.

При этом, по данным того же Росстата, за первые шесть месяцев этого года реальные начисленные зарплаты граждан РФ выросли на 1,9% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, а реальный размер начисленных пенсий — на 0,8%. Но это не заставило людей больше тратить.

Жизнь взаймы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин одной из главных причин снижения реальных доходов россиян считает закредитованность. По его данным, в отдельных случаях на погашение процентов по займам жители вынуждены отдавать более половины зарплаты. Шикарно жить на оставшуюся сумму не получается, поэтому люди вынуждены обходиться малым.

Наиболее опасная ситуация с долговой нагрузкой сложилась в пяти регионах России, где каждый шестой житель вынужден отдавать за кредиты больше половины своей зарплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, в пятерку антирейтинга закредитованных регионов РФ вошли Амурская область (19,5% населения закредитованы), Красноярский край (16,6%), Республика Северная Осетия (16,2%), Оренбургская и Архангельская области (16%).

В целом по России доля граждан, которые выплачивают по кредитам более половины своих доходов, составляет на сегодняшний день 11,3%, или около 5 млн человек.

«Это вызывает социальную проблему. Более того, из социальной эта проблема рискует стать экономической, опрокинув Россию в рецессию уже в 2021 году», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Правительство РФ и Центробанк давно обеспокоены проблемой роста необеспеченных кредитов, что выливается в ужесточение кредитной политики. Так, с 1 октября текущего года вступили в силу новые правила выдачи займов. Банки обязали рассчитывать долговую нагрузку на потенциального заемщика. Если соотношение действующих кредитных обязательств к совокупным официальным доходам клиента будет выше 50%, то в выдаче кредита ему будет отказано. ЦБ РФ также установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным займам.

При этом, по мнению аналитиков, рост кредитной нагрузки обусловлен именно стремлением россиян поддержать привычный уровень потребления: если их этой возможности лишить, потребление сократится еще значительнее. А других источников получения средств у большинства граждан нашей страны нет. Это подтверждают данные опроса «Левада-центра» : больше 60% россиян не обладают никакими сбережениями.

В итоге в России увеличивается доля бедного населения. Статистика свидетельствует о том, что за половину 2019 года число россиян, живущих за чертой бедности, выросло почти на 500 тыс. человек — до 13,5%.

Кто не работает, тот не тратит

Алексей Кудрин обозначил и еще одну возможную причину снижения реальных доходов россиян — низкую производительность труда. По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000–2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010–2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Очевидно, этой проблемой озаботились и в правительстве РФ, потому и был создан один из нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». Планируется, что нацпроект затронет 10 тысяч организаций в 85 регионах РФ, а мерами поддержки воспользуются 4,8 тысячи предприятий. На сегодняшний день в рамках национального проекта свои процессы совершенствуют более 500 заводов из 36 регионов РФ. В итоге к 2024 году власти планируют увидеть ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд выделит федеральная казна, 5,6 млрд поступят из внебюджетных источников, 800 млн — из бюджетов субъектов РФ.

Однако пока этот нацпроект находится в списке аутсайдеров, уровень исполнения расходов по нему составляет всего 4%. Участники парламентских слушаний, посвященных реализации майских указов президента РФ, в Совете Федерации пришли к выводу, что регионы не могут спланировать свою бюджетную политику по реализации национальных проектов из-за отсутствия единых правил софинансирования. Представители Счетной палаты России сделали вывод, что реализация нацпроектов буксует из-за отсутствия достаточных организационных мер.

Замкнутый круг

Как бы то ни было, снижение темпов потребительского спроса грозит серьезными проблемами экономике страны. Затянувшееся падение товарооборота приведет к сокращению производства, что станет поводом для сокращения персонала компаний. Первые признаки этого уже проявились. Так, Росстат сообщил, что в ближайшее время около 52 тысяч россиян (почти 0,01% экономически активного населения страны) могут лишиться работы.

«Возникает ощущение замкнутого круга. Спрос падает, снижаются темпы роста развития экономики, зарплаты не растут, а с учетом инфляции стремительно падают доходы людей. Найти выход из положения у чиновников не выходит», — подводит итог ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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