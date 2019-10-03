«Всем дадут льготы?» Кого признают жертвой перестройки

Госдуме предложили ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». По словам депутата Бориса Чернышова, который выступил с инициативой, во время реформ 1980-х годов пострадали жители страны, которым на тот момент было от 25-ти до 45-ти лет — многие из них в результате перестройки либо рано погибли, либо заработали тяжелые заболевания. Политики и другие эксперты резко раскритиковали предложенное нововведение.

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки». С такой инициативой он обратился к министру труда Максиму Топилину

В своем письме парламентарий заявил, что политические, идеологические и экономические реформы во второй 1980-х годов стали масштабной геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей СССР. Как отметил Чернышов, больше остальных пострадали те граждане, которым было 25-45 лет в 1990-м году.

Политик напомнил, что в то время в стране было зафиксировано существенное падение рождаемости и резкий рост смертности — следовательно, многие «жертвы перестройки» рано скончалась или тяжело заболели.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — написано в обращении.

Эти причины, по мнению Черышева, являются основанием для того, чтобы социально поддерживать людей, входящих в данную категорию. О том, в чем будем заключаться помощь «жертвам» реформ, пока официально неизвестно.

Некоторые эксперты подвергли критике инициативу зампреда комитета. Бывший вице-президент России Александр Руцкой назвал предложенное нововведение глупостью. «Подобная инициатива — чистой воды глупость.

»Перестройка» была тяжелым временем для всех. Тогда принимались глупые решения, экономика хромала на обе ноги, в магазинах было грустно смотреть на витрины. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?», — отметил он в разговоре с порталом Ura.ru.

Руцкой призвал чиновников заняться «реальным делом»: «Посмотрели бы, какая зарплата у врачей и учителей, какая пенсия у ветеранов труда, и занялись бы решением этих проблем. Потому что придумывать подобное — это позор».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что под категорию «жертв перестройки» подходят все россияне. Кроме того, он подчеркнул, что при выдвижении таких предложений стоит изначально провести исторический анализ этапа перестройки, а не основываться на собственном ощущении от реформ 1980-х.

«Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества», — отметил историк в разговоре с RT.

При этом Шапавалов допустил, что не стоит поименно перечислять всех, кто находился в возрасте от 25-ти до 45-ти лет во времена перестройки. Можно уделить внимание гражданам, которые особенно пострадали в результате прошедших в конце XX века реформ.

В свою очередь в Совфеде согласились со словами историка о том, что все россияне в той или иной степени пострадали в результате перестройки.

«Что за ерунда. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то — сбережения, кто-то жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?», — сообщил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский НСН.

Сергей Цыпляев , который был членом Верховного Совета СССР во время перестройки, подчеркнул, что реформы, прошедшие в конце XX века, были необходимы для разрешения многих проблем в России, а граждане страны принимали участие в этом, поэтому назвать их жертвами можно с трудом.

Он также выразил уверенность, что инициатива депутата Госдумы не выйдет за рамки обсуждений.

«Господин Чернышов подчеркнул, что перестройка привела к падению рождаемости и росту смертности. Но это не аргумент: падение рождаемости — тренд всех развитых стран, высокая наблюдается только в бедных государствах. Если они жертвы — то разве что слишком хорошего развития», — заключил Цыпляев.

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов и вовсе назвал инициативу Чернышова попыткой отвлечения внимания от нынешних проблем в стране, а также нежеланием помочь гражданам современной России.