Копите сами: что будет с пенсиями россиян

Скриванов — глава рабочей группы Думы по законодательному обеспечению пенсионной системы. 9 октября состоится заседание группы, в ходе которого ее члены намерены внести работу по созданию и принятию нормативной базы для развития негосударственной пенсии в план на 2019-2020 годы.

По словам Скриванова, среди прочего парламентарии планируют изменить существующие законы о негосударственных пенсионных фондах, чтобы те стали реальным институтом. Экономике это обеспечит приток «длинных» денег, а гражданам позволит рассчитывать на вторую пенсию.

Депутат отметил, что НПФ дискредитированы в глазах населения, поэтому его доверие к фондам и заинтересованность в них следует повышать. Он выразил надежду, что новая система НПФ станет отвечать необходимым требованиям в течение нескольких лет.

Мотивировать же россиян копить на пенсию самостоятельно в Госдуме намерены среди прочего за счет создания системы государственного гарантирования пенсионных резервов по индивидуальным договорам негосударственного пенсионного обеспечения. В среду в парламенте будет представлена ее концепция.