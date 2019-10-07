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Копите сами: что будет с пенсиями россиян 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Россияне смогут рассчитывать на вторую пенсию, заявил «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.
Скриванов — глава рабочей группы Думы по законодательному обеспечению пенсионной системы. 9 октября состоится заседание группы, в ходе которого ее члены намерены внести работу по созданию и принятию нормативной базы для развития негосударственной пенсии в план на 2019-2020 годы.
По словам Скриванова, среди прочего парламентарии планируют изменить существующие законы о негосударственных пенсионных фондах, чтобы те стали реальным институтом. Экономике это обеспечит приток «длинных» денег, а гражданам позволит рассчитывать на вторую пенсию.
Депутат отметил, что НПФ дискредитированы в глазах населения, поэтому его доверие к фондам и заинтересованность в них следует повышать. Он выразил надежду, что новая система НПФ станет отвечать необходимым требованиям в течение нескольких лет.
Мотивировать же россиян копить на пенсию самостоятельно в Госдуме намерены среди прочего за счет создания системы государственного гарантирования пенсионных резервов по индивидуальным договорам негосударственного пенсионного обеспечения. В среду в парламенте будет представлена ее концепция.
Комментарии70
Личный счет , Видео , Дмитрий Скриванов , Госдума , газета "Известия"
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