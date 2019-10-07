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В Госдуме готовы разрешить россиянам сами копить себе на пенсию 

Ura.Ru + ещё 2 5 часов назад
Госдума РФ в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы, которую возглавляет депутат от Пермского края Дмитрий Скриванов.
«Депутаты (при активном содействии СРО НПФ, ЦБ и Минфина) собираются действовать сразу в двух направлениях, уточнил Дмитрий Скриванов. Первое — внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег. При этом формулировки «новая пенсионная реформа» глава рабочей группы избегает», — пишет газета «Известия».
Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)». Согласно задумке правительства, он должен заменить вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Однако от этой идеи власти отказались.
Кроме того, предполагается, что любой россиянин сможет вернуть свои пенсионные накопления, заплатив подоходный налог с возвращаемой суммы. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, любой участник участник новой системы ГПП сможет выйти из системы, заплатив подоходный налог с направленной на пенсионное накопление суммы, на которую ранее распространялся налоговый вычет, отмечает «Царьград». Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «URA.RU» открыто назвал эту идею властей «странной».
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Комментарии32
Личный счет , Видео , Андрей Нечаев , Дмитрий Скриванов , Госдума , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия" , Царьград ТВ
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