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Названы сферы деятельности, где больше всего платят 

Мир24 + ещё 6 2 часа назад
Самые высокие зарплаты предлагают в сфере строительства (50,4 тысячи рублей), пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Авито Работа».
При этом, согласно исследованию рынка труда в России по итогам третьего квартала 2019 года, среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей.
На втором месте по зарплатам оказалась индустрия красоты и здоровья. В фитнес-центрах и салонах красоты сотрудникам предлагают в среднем 48,8 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес — 46,2 тыс.
Менее всего можно заработать в образовании и науки — 26,9 тыс. рублей, бухгалтерии — 30 тыс. и на административной работе — 30,4 тыс.
По данным исследования, Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат. Так, москвичи в среднем зарабатывают 58684 рубля, а петербуржцы — 48511. Третье место занимает Екатеринбург — 39879 рублей.
Ранее был опубликован рейтинг городов России с высоким уровнем зарплат. Эксперты основывались на соотношении среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в сотне крупнейших городов. Выяснилось, что больше всего позволить на зарплату себе могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, меньше всего — работники южных городов страны.
Мир24: последние новости
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Личный счет , Видео , РИА Новости
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