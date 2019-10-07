Названы сферы деятельности, где больше всего платят

Самые высокие зарплаты предлагают в сфере строительства (50,4 тысячи рублей), пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Авито Работа».

При этом, согласно исследованию рынка труда в России по итогам третьего квартала 2019 года, среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей.

На втором месте по зарплатам оказалась индустрия красоты и здоровья. В фитнес-центрах и салонах красоты сотрудникам предлагают в среднем 48,8 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес — 46,2 тыс.

Менее всего можно заработать в образовании и науки — 26,9 тыс. рублей, бухгалтерии — 30 тыс. и на административной работе — 30,4 тыс.

По данным исследования, Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат. Так, москвичи в среднем зарабатывают 58684 рубля, а петербуржцы — 48511. Третье место занимает Екатеринбург — 39879 рублей.

Ранее был опубликован рейтинг городов России с высоким уровнем зарплат. Эксперты основывались на соотношении среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в сотне крупнейших городов. Выяснилось, что больше всего позволить на зарплату себе могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, меньше всего — работники южных городов страны.