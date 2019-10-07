Москвич обнаружил задолженность перед МФО, куда никогда не обращался

Москвич Иван решил проверить свою кредитную историю. Сделал запрос через «Госуслуги» — а там числится кредит перед микрофинансовой организацией «Займер». Связался с этой МФО по телефону и сообщил, что заем никогда не брал. В ответ прислали образец заявления для полиции.

Оказалось, если у МФО есть договор с банком, ему могут поручать проводить упрощенную идентификацию клиента. Как правило, такой заем ограничен суммой 15 тысяч рублей. Иногда МФО ограничиваются сумой в 10 тысяч. О некоторых способах такой идентификации Ивану рассказали в кол-центре МФО:

«Я у них спросил, как у вас проходит авторизация, они говорят: «Ну, у нас бывает по фотографии». Я говорю: «Это как, я из любой системы фотографию человека заскриншотил, отправил, и вы ему деньги выдали? А еще как бывает?» — «Ну еще бывает через „Госуслуги“, то есть, если пароль ваш кто-то взломал, то еще могут так сделать». Я говорю: «А еще как?» — «А еще по СМС». Я говорю: «Ну смотрите, там человек указал „левую“ карту, то есть можно указать фактически любой номер любой карты любого человека, и они переведут туда деньги. С таким же успехом можно указать любую сим-карту, купленную у метро за 150 рублей, дать этот номер, вы перезвоните на этот номер, этот мошенник представится мной, и это будет считаться авторизацией?» Они сказали, что после того как я им заявление отправлю, меня пригласят переговорить в отделение милиции, и после того как дело запустится, они сами разошлют во все бюро кредитных историй, что это мошеннические действия, чтобы мою историю почистили».

Такие ситуации не редкость. Первое, что стоит сделать, — это обратиться к кредитору с соответствующим заявлением, говорит руководитель отдела по связям с общественностью МФК «Займер» Юлия Храмова

Юлия Храмова, руководитель отдела по связям с общественностью МФК «Займер»:

«Просто позвонить по горячей линии, оператор сразу заблокирует личный кабинет заемщика, через который брали заем, и компания передаст все материалы в полицию. Никто не будет требовать возврата задолженности, пока идут разбирательства в полиции. Если обнаружится, что человек действительно не брал деньги, его кредитную историю почистят, претензии не будут предъявлять. Но следует учитывать, что обычно, примерно в 70-80% случаев, оказывается, что человек все-таки воспользовался микрозаймом, и при этом не редкость, когда оказывается, что через зарегистрированный личный кабинет заемщика на нашем сайте деньги брал взаймы его близкий человек. В этом случае, как правило, гражданин, который ранее говорил, что заем не брал, признает задолженность и выплачивает ее».

В похожей ситуации ранее оказалась семья Павла Шмелева. В начале этого года они с супругой вместе заказали отчет в бюро кредитных историй и увидели, что за женой числится несколько займов в трех микрофинансовых организациях. Две МФО после обращения к ним с претензией сняли требования и убрали информацию из кредитной истории. Когда попытались связаться с третьей МФО, оказалось, что сделать это можно исключительно онлайн через формы чатов. Обращение в МВД ничем не закончилось. После этого супруги пошли в суд и выиграли дело, говорит Павел Шмелев:

«Суд постановил удовлетворить исковые требования. Мы получили положительное решение, нам удовлетворили почти полностью по всем статьям, за исключением морального ущерба, который мы оценили, не помню, то ли в 100 тысяч, то ли в 500 тысяч, нам присудили только 5 тысяч. Заняло у нас это примерно полгода».

Учитывая то, как относятся к защите данных в России, многие граждане могут неожиданно обнаружить себя среди должников МФО. Например, если вспомнить, как во многих бизнес-центрах охранник записывает паспортные данные всех посетителей, в некоторых до сих пор от руки, и если такой список попадет злоумышленнику, то он может через системы в разных МФО набрать круглую сумму. А каждый участник этого тайного списка получит проблему, на решение которой может уйти несколько месяцев.