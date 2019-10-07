Не бравший заем москвич обнаружил себя в долгах

Житель Москвы по имени Иван решил проверить свою кредитную историю через портал «Госуслуги» и неожиданно для себя обнаружил кредит в микрофинансовой организацией «Займер». Об этом сообщает BFM.

Иван связался с компанией и выяснил, как у них проходит идентификация клиента.

«Ну, у нас бывает по фотографии». Я говорю: «Это как, я из любой системы фотографию человека заскриншотил, отправил, и вы ему деньги выдали?» — процитировал он свой разговор с представителем МФО.

Еще один способ идентификации — по смс. Также в организации предположили, что аккаунт Ивана на «Госуслугах» могли взломать, чтобы получать необходимые для микрокредита данные.

«Я говорю: «Ну смотрите, там человек указал „левую“ карту, то есть можно указать фактически любой номер любой карты любого человека, и они переведут туда деньги. С таким же успехом можно указать любую сим-карту, купленную у метро за 150 рублей, дать этот номер, вы перезвоните на этот номер, этот мошенник представится мной, и это будет считаться авторизацией?» — возмутился Иван.

По его словам, после звонка МФО прислала ему образец заявления для полиции. В организации заявили, что после начала расследования они сами обратятся в бюро кредитных историй и попросят исправить историю.

Как отмечает BFM, если у МФО есть договор с банком, ему могут поручать проводить упрощенную идентификацию клиента для кредита не более чем на 10-15 тысяч рублей.

В начале года москвич Павел Шмелев заказал вместе с женой отчет в бюро кредитных историй и увидел, что за супругой числится несколько займов в трех МФО. Две МФО после обращения сняли требования, а с третьей компанией не удалось связаться, пара добилась справедливости через суд.

Глава отдела по связям с общественностью МФК «Займер» Юлия Храмова в таких ситуациях посоветовала сразу же обращаться к кредитору с соответствующим заявлением.

«Просто позвонить по горячей линии, оператор сразу заблокирует личный кабинет заемщика, через который брали заем, и компания передаст все материалы в полицию», — заверила она.

Пока полиция разбирается в ситуации, требовать возврата задолженности МФО не станет. Если будет доказано, что кредит взяли мошенники, кредитную историю пострадавшего почистят.

«Но следует учитывать, что обычно, примерно в 70-80% случаев, оказывается, что человек все-таки воспользовался микрозаймом», — отметила она.

По словам Храмовой, иногда через зарегистрированный личный кабинет заемщика на сайте МФО брал взаймы его близкий человек.