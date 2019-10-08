Россиянам рассказали об особенностях интернет-покупок

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание при покупках онлайн. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь стоит обращать внимание на информацию об адресе и полном фирменном наименовании продавца. При этом неважно, является ли продавец юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Также в описании товара должна быть доступна информация об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, сроке годности, гарантийном сроке, доставке а также о порядке оплаты и сроках возврата товара.

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар вне зависимости от условий покупки.

1 октября сообщалось, что 36 процентов пожилых пользователей интернета сталкивались с онлайн-покупкой одежды и обуви. 73 процента из них оплачивали покупки с помощью банковских карт.

В мае британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке окровавленную одежду. Покупательница по имени Стефани заказала онлайн летний комбинезон с принтом под змеиную кожу и ужаснулась, когда получила свою покупку. Как сообщила девушка в социальных сетях, ей привезли костюм с вымытыми пятнами крови между ног.