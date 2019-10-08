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Россиянам рассказали об особенностях интернет-покупок 

Lenta.ru + ещё 8 50 минут назад
Россиянам рассказали об особенностях интернет-покупок
Фото: ТАСС
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание при покупках онлайн. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
В первую очередь стоит обращать внимание на информацию об адресе и полном фирменном наименовании продавца. При этом неважно, является ли продавец юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Также в описании товара должна быть доступна информация об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, сроке годности, гарантийном сроке, доставке а также о порядке оплаты и сроках возврата товара.
В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар вне зависимости от условий покупки.
1 октября сообщалось, что 36 процентов пожилых пользователей интернета сталкивались с онлайн-покупкой одежды и обуви. 73 процента из них оплачивали покупки с помощью банковских карт.
В мае британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке окровавленную одежду. Покупательница по имени Стефани заказала онлайн летний комбинезон с принтом под змеиную кожу и ужаснулась, когда получила свою покупку. Как сообщила девушка в социальных сетях, ей привезли костюм с вымытыми пятнами крови между ног.
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Личный счет , Компании , Роспотребнадзор
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