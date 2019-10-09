В России и на Украине сравнили цены на продукты

Большинство продуктов дешевле в России, чем на Украине. Об этом свидетельствует видео со сравнением цен, которое на YouTube опубликовал пользователь Иван Проценко

Проценко — блогер из Киева. На его YouTube-канал подписаны более 35 тысяч человек. Ранее, как сообщал «Рамблер», он сравнивал зарплаты в Крыму и «остальной» Украине, в Донецке и Мариуполе, в России и на Украине, в России и США. В конце сентября он сравнил цены в России и на Украине.

Сам Проценко пришел в один из магазинов «Ашан» в Киеве и стал снимать ценники. Его знакомый по имени Александр Фролов пришел с камерой в один из «Ашанов» в Саратове.

Оказалось, что в России цены на значительную часть продуктов меньше, чем на Украине. Так, килограмм картофеля в Киеве стоит около 39 рублей (14 гривен), в Саратове — 12 рублей, упаковка макарон в Киеве — 111 рублей (42,5 гривны), в Саратове — 50 рублей, литр молока в Киеве — 47,8 рубля (18,1 гривны), в Саратове — 41,9 рубля.

Дороже в саратовском «Ашане» оказался рис — 59 рублей за килограмм против 55,1 рубля (20,9 гривны) в Киеве.