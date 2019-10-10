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Банковскую карту можно будет оформить по новой схеме 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Банковскую карту можно будет оформить по новой схеме
Фото: Российская Газета
Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС Банк, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из представителей финтех-сообщества. В МТС Банке не ответили на дополнительные вопросы «РГ».
Как указывает издание, в этой схеме банковское приложение заменяет мессенджер. Оформление карты будет происходить через отправку в чат номера телефона и ввод кода подтверждения, который придет в СМС. Мобильный оператор идентифицирует клиента по номеру телефона, направив банку данные о его владельце, в том числе ФИО и номер паспорта.
Поскольку речь идет об упрощенной идентификации, то карта будет иметь ограничения. Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма операций — 200 тысяч рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах будет ограничено 5 тысячами рублей в день и 40 тысячами в месяц. Карту можно будет использовать для онлайн-покупок.
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Личный счет , МТС-Банк
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