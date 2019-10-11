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Работающих родителей хотят лишить детского пособия 

Ura.Ru 2 часа назад
Работающих родителей хотят лишить детского пособия
Фото: URA.RU
Минтруд предложил перестать выплачивать пособия по уходу за ребенком до полутора лет тем родителям, которые фактически не осуществляют этот уход и большую часть времени проводят на работе. Такая идея есть в проекте поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей.
Сейчас государство продолжает выплачивать пособие находящемуся в отпуске по уходу за ребенком родителю, даже если тот работает неполный рабочий день или на дому. В Минтруде считают, что пособие должен получать только тот член семьи, который действительно осуществляет уход.
«Соответственно, мать ребенка в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет», — приводит РБК позицию министерства.
Предложение Минтруда направлено против злоупотребления правом на пособие. Все дело в том, что действующее законодательство никак не регламентирует максимальную продолжительность неполного рабочего дня. Оно устанавливается лично между работником и работодателем. Если мать или отец, формально работая неполный день, фактически проводят на работе больше времени, чем нужно для полноценного ухода за ребенком, пособие получать они не должны. В таких случаях, как считают в министерстве, речь уже идет не о компенсации «утраченного заработка», а о дополнительном доходе.
«У застрахованного лица остается право как на получение заработной платы практически в полном объеме, так и на получение пособия», — отмечает ведомство, которое выступает против такой практики.
При этом в министерстве уточнили, что получателя пособия можно менять, если уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто выходит на работу.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , РБК
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