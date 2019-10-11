Россияне в сентябре экономили

«Ромир» подсчитал, что повседневные траты россиян сократились в сентябре 2019 года на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Отмечается, что если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то расходы, напротив, выросли более, чем на 13%. Примерно такие же суммы россияне тратили в апреле 2019 года. Президент «Ромира» Андрей Милёхин полагает, что снижение трат связано с сезонностью — гражданам пришлось потратиться перед началом учебного года.

Однако если смотреть в динамике нескольких лет, мы видим, что показатели сентябрьских расходов в этом году находятся на самом высоком уровне, что может являться признаками двух крайне разных векторов — ростом цен или ростом уровня жизни населения, — цитирует Милёхина РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, ежедневно российский гражданин в среднем тратит 558 рублей. Такие данные приводит холдинг «Ромир». Средний недельный чек российских граждан показывает динамику среднего значения стоимости покупок, совершённых в течение недели. Социологи пояснили, что рассчитывается он на основе информации о потреблении домохозяйств.