Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.60
$
64.35
71.10
70.85
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
60.12
+0.12 Золото
1496.46
+0.02 РТС
1336.85
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1023
+0.0102
26.09
1.0921
08.10
27.09
16.09

Россиянам усложнят владение иностранной валютой 

Lenta.ru 34 минуты назад
Россиянам усложнят владение иностранной валютой
Фото: РИА Новости
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о возможности введения отрицательных ставок по вкладам в евро в российских банках для физических лиц. Ранее такую меру допускали только в отношении компаний, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По ее словам, физлицам надо дать право сохранить вклады в евро, пусть и с помощью отрицательных ставок. Набиуллина подчеркнула, что это важно для граждан и бизнеса, но призвала не делать поспешных выводов.
В начале октября первый зампред Центробанка России Сергей Швецов подтвердил, что введение отрицательных ставок по вкладам в евро возможно, но подчеркнул, что речь идет только о юридических лицах.
Чтобы перейти на отрицательные ставки, необходимо внести изменения в Гражданском кодексе, который сейчас обязывает банк возвращать вклад с процентом.
Впервые об отрицательных ставках по вкладам в российских банках заговорили в конце сентября. Тогда в ЦБ рассказали, что с такой инициативой выступили сами кредитные организации, объяснившие, что несут убытки. Привлеченные в евро средства нельзя вложить в России, а в зарубежных банках уже действуют отрицательные ставки по вкладам. Более того, 12 сентября Европейский центробанк вновь снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента.
Из-за этого российские банки стали отказываться от вкладов в евро. В июле этого года так поступил банк «Авангард». А 8 октября стало известно, что открыть вклады в евро больше невозможно в ВТБ. Если его примеру последуют остальные российские банки, то гражданам останется хранить евро только в зарубежных банках или наличными.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
Последние новости
Назван лауреат Нобелевской премии мира Назван лауреат Нобелевской премии мира Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал показания Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал показания Российских водителей проверят на хронический алкоголизм Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Сергей Швецов , Демьян Кудрявцев , Банк ВТБ , АКБ "Авангард" , Центральный банк России , ЕЦБ , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долг семьи Гуцериева достиг триллиона рублей
Долг семьи Гуцериева достиг триллиона рублей
Wildberries может выйти на рынок Египта
Wildberries может выйти на рынок Египта1
Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет
Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет
Набиуллина рассказала о финансовом рынке в 2035 году
Набиуллина рассказала о финансовом рынке в 2035 году10
Россия и Египет возобновили переговоры о SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры о SSJ1001
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение