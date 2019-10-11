Россиянам усложнят владение иностранной валютой

По ее словам, физлицам надо дать право сохранить вклады в евро, пусть и с помощью отрицательных ставок. Набиуллина подчеркнула, что это важно для граждан и бизнеса, но призвала не делать поспешных выводов.

В начале октября первый зампред Центробанка России Сергей Швецов подтвердил, что введение отрицательных ставок по вкладам в евро возможно, но подчеркнул, что речь идет только о юридических лицах.

Чтобы перейти на отрицательные ставки, необходимо внести изменения в Гражданском кодексе, который сейчас обязывает банк возвращать вклад с процентом.

Впервые об отрицательных ставках по вкладам в российских банках заговорили в конце сентября. Тогда в ЦБ рассказали, что с такой инициативой выступили сами кредитные организации, объяснившие, что несут убытки. Привлеченные в евро средства нельзя вложить в России, а в зарубежных банках уже действуют отрицательные ставки по вкладам. Более того, 12 сентября Европейский центробанк вновь снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента.