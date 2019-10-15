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Россияне заплатят за ЖКХ по-новому 

Рамблер + ещё 17 58 минут назад
Правительство РФ рассматривает возможность введения единого платежного документа (ЕПД) на оплату услуг ЖКХ, сообщают «Известия». Предполагается, что таким образом россияне смогут тщательнее рассчитывать расходы и избежать накопления долгов.
В ЕПД войдут платежи за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. В настоящее время в ряде регионов жильцы вынуждены платить за вышеперечисленные услуги по нескольким квитанциям.
Авторами инициативы о внедрении единой платежки выступили депутаты Госдумы во главе первым зампредом комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым. Парламентарии полагают, что нововведение позволит повысить собираемость платежей, тщательно отслеживать рост тарифов, а также снизить риск хищений со стороны управляющих компаний.
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В правительства уже отметили, что поддержат инициативу в случае, если законопроект будет качественно доработан: необходимо определить понятия ЕПД и «платежного документа», чтобы избежать возможности дублирования квитанций.
«Рамблер» сообщал, что в России разрабатывается цифровая система «умное ЖКХ», которая предусматривает автоматический сбор данных со счётчиков, создание электронного онлайн-магазина с перечнем услуг и поставщиков, а также возможность проведения собраний жильцов многоквартирных домов в электронном формате. Предполагается, что нововведение поможет госструктурам собрать реальную информацию о потреблении населением тепловых, электрических и других ресурсов, а также позволит выявить дисбаланс капитальных вложений и выручки ресурсоснабжающих организаций и сделает сферу ЖКХ более прозрачной.
Комментарии198
Личный счет , Видео , Сергей Пахомов , Госдума , Правительство РФ , газета "Известия"
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