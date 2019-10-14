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Рост пенсий в России поставили под сомнение 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».
Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повесить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.
Ранее в октябре Пенсионный фонд России (ПФР) обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года вперед. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, до 16,4 тысячи, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.
При этом инфляция в текущем году ожидается ниже четырех процентов, в два следующих года — на уровне четырех процентов. Таким образом рост страховой пенсии окажется выше инфляции.
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Комментарии1
Личный счет , Видео , Экономика , Григорий Березкин , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата
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