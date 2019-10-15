Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.56
72.10
71.08
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.14
71.16
Индексы и котировки Brent
59.07
–0.08 Золото
1494.62
+0.12 РТС
1321.13
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1032
+0.0134
30.09
1.0899
11.10
01.10
19.09

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ 

Газета.Ru 3 часа назад
Коммуналку объединят в одну платежку
Фото: РИА Новости
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут "Известия".
Как известно, в июне 2019 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.
По имеющейся информации, правительство намерено поддержать данную инициативу, которая позволит упростить жизнь россиян.
Как сообщается, в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы; за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт.
Отмечается, что появление такого документа уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями.
Также предполагается, что благодаря платежке расчеты будут более прозрачными.
Мошенники незаметно вовлекают в крайне опасную схему
Газета.Ru: последние новости
О двойной оплате труда в праздники рассказали в Роструде О двойной оплате труда в праздники рассказали в Роструде ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт В ЦБ рассказали о причинах использования наличных В ЦБ рассказали о причинах использования наличных
Личный счет , Госдума , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценен риск обвала экономики США
Оценен риск обвала экономики США
Пелоси сочла санкции против Турции недостаточными
Пелоси сочла санкции против Турции недостаточными41
Сбербанк начнет продавать кофе в отделениях
Сбербанк начнет продавать кофе в отделениях1
Где в России большинство убыточных и прибыльных компаний
Где в России большинство убыточных и прибыльных компаний
Предпенсионерам придумали новую льготу
Предпенсионерам придумали новую льготу53
Видео
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение