Россиянам предложат вложиться в «умное ЖКХ»

Разрабатываемая в России цифровая система сможет автоматически считывать показания счётчиков и предложит жильцам многоквартирных домов проводить собрания в электронном виде. Нововведение увеличит ежемесячную квартплату на несколько сотен рублей, сообщает «Коммерсант».

Концепция развития «умного ЖКХ» в Минстрой РФ направили специалисты автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». В документе говорится, что в первую очередь система предусматривает автоматический сбор данных со счётчиков, создание электронного онлайн-магазина с перечнем услуг и поставщиков, а также возможность проведения собраний жильцов многоквартирных домов в электронном формате. Подчёркивается, что реализация проекта не потребует вложения бюджетных средств.

Источник издания в министерстве подчеркнул, что «умное ЖКХ» поможет госструктурам собрать реальную информацию о потреблении населением «тепловых, электрических и других ресурсов».

«Цифровизация позволит выявить дисбаланс капитальных вложений и выручки и сделает сферу более прозрачной», — заявил собеседник «Коммерсанта».

Разработкой цифровых систем занимаются IT-компании и операторы связи. Например, «Мегафон» в сотрудничестве с компаниями «Кометрика» и «Городские инновационные технологии» планируют протестировать «умное ЖКХ» на первых десяти домах в Санкт-Петербурге, «Ростелеком» уже реализовал проект цифровизации ЖКХ в Московской области, МТС запустила пилотный проект «умного города» в Татарстане.

Впрочем, жильцы, по словам экспертов, пока не в полной мере осознают ценность цифровых продуктов, поэтому в некоторых регионах возможно негативно воспримут увеличение платежа за «коммуналку» на несколько сотен рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне массово пожаловались на некорректные суммы в квитанциях за услуги ЖКХ. За третий квартал 2019 года было зарегистрировано 993 заявления, связанных с «несправедливым» начислением платы за «коммуналку». Вопросы у жильцов российских домов возникают к перерасчетам, некорректному формированию и доставке платежек, а также к изменению размера платы за жилое помещение.