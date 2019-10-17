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Эксперты рассказали о просрочках россиян по кредитным картам 

РИА Новости + ещё 3
Россиян уличили в «плохой» просрочке по кредиткам
Фото: ТАСС
Россияне чаще всего допускают просрочку свыше 90 дней по кредитным картам с низкими лимитами — до 10 тысяч рублей, доля просроченной задолженности по таким картам в пять раз больше, чем по кредиткам с высокими лимитами, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Основные потери по кредитным картам в последнее время банки несут при выдаче карт именно с минимальными лимитами до 10 тысяч рублей, тогда как потери в сегменте с крупными лимитами (свыше 100 тысяч рублей) в пять раз меньше", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.
Так, по данным бюро, по кредиткам с лимитом до 10 тысяч рублей доля просрочки свыше 90 дней на четвертый месяц после получения карты составляет 0,52%, а по кредиткам с лимитом выше 100 тысяч рублей — всего 0,11%.
Достаточно высокие уровни "плохой" просрочки наблюдаются и по картам с лимитами 10-25 тысяч рублей и 25-50 тысяч рублей — 0,28% и 0,2% соответственно. Доля просрочки у держателей кредиток с лимитами 50-75 тысяч рублей составляет 0,17%, а с лимитом 75-100 тысяч рублей — 0,12%.
В бюро также отметили, что с октября 2018 года по сентябрь текущего года вырос и уровня просроченная задолженность от 30 дней через шесть месяцев после выдачи карты. Так, по картам с лимитом до 10 тысяч рублей уровень риска вырос с примерно 3,5-4% до практически 10%, а по картам с лимитом 10-25 тысяч рублей с 3,5-4% до 6-6,5%. По иным диапазонам лимитов по картам рост также отмечен, хоть и не столь явный, подчеркивают эксперты.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что лимит кредитных карт напрямую зависит от рейтингового балла клиента — чем он выше, тем больше лимит. "Соответственно, там, где выше лимит на просрочку, клиенты выходят гораздо реже, чем с минимальным", — пояснил он. По данным НАПКА, в среднем уровень просрочки по кредитным картам варьируется от 10% до 15%, однако в зависимости от возраста, лимита и региона показатель изменяется.
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Комментарии1
Личный счет , Компании , Олег Лагуткин , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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