Эксперты: россияне не готовы к добровольному накоплению пенсий

Специалисты Национального рейтингового агентства оценили проект новой пенсионной реформы. Согласно их прогнозу, добровольным накоплением пенсий может заинтересоваться максимум 5–10% россиян.

Кроме того, эксперты не исключили, что Гарантированный пенсионный продукт (ГПП) может и вовсе не заработать.

К новому проекту можно подключиться на добровольной основе, а при отказе переводить свои накопления в новый продукт у граждан сохранится обязательная система пенсионных накоплений.

Как пишет газета «Известия», главными причинами, из-за которых проект может провалиться, являются низкий уровень финансовой грамотности страны, а также усталость населения от реформ в пенсионной сфере и низкая доходность негосударственных пенсионных фондов.

При этом отмечается, что слияние двух систем в одну пока невозможно.