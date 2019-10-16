Специалисты Национального рейтингового агентства оценили проект новой пенсионной реформы. Согласно их прогнозу, добровольным накоплением пенсий может заинтересоваться максимум 5–10% россиян.
Кроме того, эксперты не исключили, что Гарантированный пенсионный продукт (ГПП) может и вовсе не заработать.
К новому проекту можно подключиться на добровольной основе, а при отказе переводить свои накопления в новый продукт у граждан сохранится обязательная система пенсионных накоплений.
Как пишет газета «Известия», главными причинами, из-за которых проект может провалиться, являются низкий уровень финансовой грамотности страны, а также усталость населения от реформ в пенсионной сфере и низкая доходность негосударственных пенсионных фондов.
При этом отмечается, что слияние двух систем в одну пока невозможно.
Ранее News.ru писал о том, что правительство с 2019 года исключило из прогноза экономического развития России рост пенсий. Об этом заявили в Счётной палате. По замечанию ведомства, в проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии». Таким образом, указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен.