Россияне не готовы: что ждет пенсионную реформу

Эксперты считают, что новой концепцией гарантированного пенсионного продукта (ГПП) могут заинтересоваться всего пять-десять процентов россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о разработке Минфином концепции ГПП, который заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Предполагалось, что в рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков (по одной из версий, шесть процентов от зарплаты) в негосударственные пенсии фонды (НПФ), чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.

Концепция ГПП допускает конвертацию пенсионных накоплений россиян, формируемых в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 года, в новый стандартизированный продукт по негосударственному пенсионному обеспечению. Для физлиц в ГПП будут предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы. В Минфине заверили, что порядок присоединения к новой системе будет «исключительно добровольным».

Детали концепции ГПП пока неизвестны. Источники «Известий», знакомые с ходом подготовки законопроекта, заявили, что документ еще в очень «сыром виде».

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин заявил газете, что десять процентов заинтересовавшихся в ГПП россиян — самый оптимистичный прогноз, ориентироваться стоит на нижнюю планку.

Такую оценку эксперт объяснил низким уровнем финансовой грамотности населения, усталостью от пенсионных реформ и невпечатляющей доходностью НПФ.

Ногин напомнил, что в 2018 году из-за нескольких фондов, зафиксировавших серьезные убытки, средневзвешенная доходность в целом по рынку составила 0,1 процента. В случае с ГПП речь идет об ОПС и накоплениях, но простые граждане не увидят разницы.

«Для них НПФ является фасадом для восприятия пенсионной системы», — заключил Ногин.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах сослался на международный опыт программ пенсионных накоплений и заявил, что без автоподписки участников оказывается немного. Он оценил количество возможных участников ГПП в шесть миллионов человек.

Ногин считает, что правильней было бы перенести все предполагаемые в ГПП льготы на классическое негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) и развивать именно этот формат.