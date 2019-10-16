Заморозку накопительной части пенсии продлят до конца 2022 года

Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Таким образом, заморозка накопительной части пенсии в размере 630 миллиардов рублей продлевается ещё на год, до 2022 года. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов перед первым чтением в палате.

Правительственная инициатива на год продлевает подход, принятый в действующем законодательстве в отношении страховых пенсионных взносов. Согласно документу, страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников, в полном объёме перенаправлены на финансирование страховых пенсий. Решения о введении «моратория» предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и Минфин РФ

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал проект закона. Вместе с тем депутаты отметили, что очередное продление моратория может вызвать широкую общественную дискуссию.

Ещё в 2017 году Госдума приняла постановление о разработке концепции по выводу накопительной пенсии из системы страхования с формированием её на добровольной основе. Однако такой законопроект до сих пор Правительством не внесён.

Как сообщил замминистра Минфина Алексей Моисеев , планируется, что ведомство в октябре разместит закон о гарантированном пенсионном продукте на сайте проектов нормативных актов для последующего общественного обсуждения.

Планируется, что законопроект о заморозке накопительной части пенсии будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении на следующей пленарной неделе.