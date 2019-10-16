Мошенники придумали новый способ для обмана банкоматов

В России появился новый вид мошенничества для обмана банкоматов, рассказала представитель Генпрокуратуры РФ Елена Малык.

По ее словам, фальшивомонетчики научились обманывать банкоматы при приеме купюр: для этого они наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы она считывалась банкоматом как настоящая. Затем мошенники снимают внесенную на счет сумму в другом банкомате.

По словам Малык, банк обнаруживает подделку только при проведении инкассации банкомата.

Как пишет «Газета.ру», для обмана банкоматов фальшивомонетчики наносят на купюры так называемые машиночитаемые признаки. Обычные банкоматы проверяют купюру на подлинность по четырем машиночитаемым признакам, более современные, работающие в режиме рециркуляции, — по восьми.

По данным Генпрокуратуры, ущерб от преступлений в банковской сфере в первом полугодии 2019 года составил более 154 млрд рублей.