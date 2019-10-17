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Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что законопроект об углеродном сборе в нынешней редакции спровоцирует рост тарифов ЖКХ для населения и увеличение темпов инфляции. Об этом пишут «Известия».
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Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Россия подписала Парижское соглашение по климату. Документ, среди прочего, предусматривает создание государственной системы учета объемов вредных выбросов. К 2030 году Россия снизить выбросы парниковых газов на 25–30 процентов от уровня 1990 года.
Летом 2019-го председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. Он отмечал, что для начала стоит определить правила измерения выбросов, понять объемы, а затем подумать о введении налога. Ставки налога на первое время нужно сделать «символическими», подчеркивал он.
Позже в Минэкономразвития разработали законопроект, устанавливающий общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. По задумке, если организация превышает квоту выбросов, то с 2025 года она будет обязана выплачивать углеродный сбор. Также предприятия сами должны будут проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах.
Ставки углеродного сбора пока не известны, их определит правительство через пять лет после вступления закона в силу. Авторы законопроекта хотят, чтобы налоговые поступления хранились в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
В Совете Федерации усомнились в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте нет ясности по поводу ставок сбора, а также параметров расчета целевых показателей. По мнению сенаторов, документ в такой редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создать дополнительную фискальную нагрузку на бизнес.
Углеродный сбор в первую очередь коснется крупных предприятий топливно-энергетического комплекса. Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил «Известиям», что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, а введение сбора прямо приведет к росту тарифов для россиян, а затем и к росту инфляции, повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Он заявил со ссылкой на оценку Минэнерго России, что каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.
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Личный счет , Видео , Анатолий Чубайс , Роснано , Российский союз промышленников и предпринимателей , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минэнерго , газета "Известия"
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