Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Россия подписала Парижское соглашение по климату. Документ, среди прочего, предусматривает создание государственной системы учета объемов вредных выбросов. К 2030 году Россия снизить выбросы парниковых газов на 25–30 процентов от уровня 1990 года.

Летом 2019-го председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. Он отмечал, что для начала стоит определить правила измерения выбросов, понять объемы, а затем подумать о введении налога. Ставки налога на первое время нужно сделать «символическими», подчеркивал он.

Позже в Минэкономразвития разработали законопроект, устанавливающий общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. По задумке, если организация превышает квоту выбросов, то с 2025 года она будет обязана выплачивать углеродный сбор. Также предприятия сами должны будут проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах.

Ставки углеродного сбора пока не известны, их определит правительство через пять лет после вступления закона в силу. Авторы законопроекта хотят, чтобы налоговые поступления хранились в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Совете Федерации усомнились в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте нет ясности по поводу ставок сбора, а также параметров расчета целевых показателей. По мнению сенаторов, документ в такой редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создать дополнительную фискальную нагрузку на бизнес.

Углеродный сбор в первую очередь коснется крупных предприятий топливно-энергетического комплекса. Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил «Известиям», что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, а введение сбора прямо приведет к росту тарифов для россиян, а затем и к росту инфляции, повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.