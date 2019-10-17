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В России упростили процесс взыскания долгов с дачников 

RT на русском 1 час назад
Спишут с карты: С дачников упростят взимание долга
Фото: ТАСС
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
Согласно новым поправкам, для взыскания долгов председателю или правлению садоводческих товариществ теперь достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа и не направлять иск в суд.
После получения приказа мирового суда заявитель может направить его в банк, и задолженность будет списана со счёта или карты должника.
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