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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации не поддержали предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе". Об этом пишут в четверг "Известия".
В Совфеде считают, что введение "углеродного сбора" — нового платежа для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов, — может негативно повлиять на динамику роста экономики.
По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Летом глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снизить выбросы углекислого газа.
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