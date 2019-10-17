Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора

Совете Федерации не поддержали предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе". Об этом пишут в четверг "Известия".

В Совфеде считают, что введение "углеродного сбора" — нового платежа для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов, — может негативно повлиять на динамику роста экономики.

По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.