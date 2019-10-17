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Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей. В Минфине признали проблему и сейчас работают над тем, чтобы исправить ситуацию, пишет «Коммерсантъ».
О ситуации рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он обратил внимание на расширение перечня объектов недвижимого имущества, с которых с 2020 года придется платить налог по кадастровой стоимости, а не по остаточной, как это практикуется в настоящее время.
Формулировка содержит фразу «иные объекты недвижимого имущества», которую, при желании, можно распространить на производственные комплексы или списанное и не снятое с учета в Росреестре имущество. При этом Шохин подчеркнул, что такого положения не было в законопроекте и с представителями бизнеса его не обсуждали.
Вероятно, речь идет о технической описке, однако указ уже принят, подписан и опубликован, то есть теоретически у налоговиков есть право использовать закон по своему усмотрению.
Замглавы Минфина Илья Трунин в ответ на жалобу Шохина рассказал, что поправки к закону с целью исключения неверных трактовок уже прорабатываются. Источники издания подтверждают, что принципиально эта проблема уже решена.
Ранее в октябре сообщалось, что в последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла. Как говорится в отчете Института общественных наук РАНХиГС, налоговая политика не устраивает примерно половину граждан.
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Комментарии26
Личный счет , Видео , Илья Трунин , Александр Шохин , Федеральная налоговая служба , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума , Минфин , Росреестр , РАНХиГС
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