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Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян
Фото: ТАСС
Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) хотят дать право вкладывать пенсионные накопления россиян в рискованные, но прибыльные инструменты. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, такая инициатива обсуждалась на прошлой неделе на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы.
По задумке, НПФ необязательно будут ежегодно фиксировать положительную доходность. Фондам хотят разрешить временно демонстрировать отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов. В долгосрочном периоде это должно обеспечить более высокую доходность.
Сейчас закон требует от НПФ обеспечивать сохранность и прирост пенсионных резервов клиентов негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Как объяснил зампред Центробанка Владимир Чистюхин, чтобы повысить привлекательность НПО, предлагается увеличить инвестиционный горизонт средств пенсионных резервов.
Эксперты предложили определить принципы сохранности с учетом срока исполнения НПФ своих обязательств (пенсионных выплат) и предусмотреть использование «неконсервативных инвестиционных стратегий (портфелей) для молодого поколения». Такие стратегии допускают отказ от принципа ежегодной сохранности средств пенсионных резервов.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что факт снижения средств на счетах доверия к институту не прибавит, хотя в долгосрочной перспективе фонды должны будут компенсировать ущерб.
При этом директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов считает, что в случае с пенсионными резервами репутационные риски из-за отрицательной доходности для НПФ будут ниже, чем в истории с накоплениями.
«Люди ничего об этом не узнают, а если узнают, то ничего не поймут», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году из-за нескольких фондов, зафиксировавших серьезные убытки, средневзвешенная доходность в целом по рынку составила 0,1 процента.
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Комментарии3
Личный счет , Владимир Чистюхин , Павел Митрофанов , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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