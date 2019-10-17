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Медведев напомнил россиянам о льготах и выплатах 

Рамблер + ещё 1 59 минут назад
Медведев напомнил россиянам о льготах и выплатах
Фото: РИА Новости
Жители России часто не знают о выплатах, которые положены им по закону, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также отметил, что в стране должна появиться единая система информирования граждан о льготах, сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, в настоящее время более 40 миллионов россиян получают различные льготы.
«Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено — какие льготы и выплаты. Уж коль скоро они установлены, конечно, информирование должно быть», — подчеркнул глава кабмина.
Он также напомнил, что уже рекомендовал властям в регионах сообщать жителям о различных мерах социальной поддержки через интернет или по телефону.
«Очевидно, что это все такие несистемные решения; нужна именно система информирования, причем персонифицированная, то есть о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае», — подчеркнул Дмитрий Медведев, пояснив, что большинство документов для оформления льгот должны готовиться автоматически.
Премьер сообщил, что в социальной сфере планируется 12 сервисов, «которые будут помогать по самым важным направлениям, таким как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие».
Как писал «Рамблер», ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила ввести льготы для граждан РФ, прошедших вакцинацию.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Татьяна Кусайко , Совет Федерации , РИА Новости
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