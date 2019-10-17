Медведев напомнил россиянам о льготах и выплатах

Жители России часто не знают о выплатах, которые положены им по закону, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев . Он также отметил, что в стране должна появиться единая система информирования граждан о льготах, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, в настоящее время более 40 миллионов россиян получают различные льготы.

«Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено — какие льготы и выплаты. Уж коль скоро они установлены, конечно, информирование должно быть», — подчеркнул глава кабмина.

Он также напомнил, что уже рекомендовал властям в регионах сообщать жителям о различных мерах социальной поддержки через интернет или по телефону.

«Очевидно, что это все такие несистемные решения; нужна именно система информирования, причем персонифицированная, то есть о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае», — подчеркнул Дмитрий Медведев, пояснив, что большинство документов для оформления льгот должны готовиться автоматически.

Премьер сообщил, что в социальной сфере планируется 12 сервисов, «которые будут помогать по самым важным направлениям, таким как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие».