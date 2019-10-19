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Защита от мошенников: как будут проверять счетчики 

Газета.Ru 2 часа назад
Защита от мошенников: как будут проверять счетчики
Фото: Газета.Ru
Бумажные свидетельства о поверке счетчиков заменят электронными, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. Результаты замера данных приборов учета будут заноситься в электронный реестр через портал госуслуг — именно эти записи будут иметь юридическую силу. Новая система поможет оградить население от мошенников, рассчитывают в ведомстве.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на поверку счетчиков заменят записи в специальной электонной базе ведомства. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета, пишет «Российская газета».
«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», — объяснил Абрамов.
По его словам, данная мера поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок, а также предоставляют фиктивные свидетельства.
Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.
Результаты поверок сейчас вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Однако эти данные имеют справочный характер и появляются не сразу после поверки, а через несколько дней. Ведомство работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн.
Кроме того, результаты поверок будут иметь юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи.
«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета», — сказал Абрамов.
Новая система осложнит мошенникам жизнь. Если какая-то организация попытается заявить, что в ночь с 31-го декабря на 1-е января было поверено 100 счетчиков, информационная система откажется это принять, пояснил глава ведомства.
В феврале этого года Абрамов сообщил, что Росстандарт планирует внести поправки, которые освободят россиян от обязанности следить за корректностью показаний счетчиков ЖКХ.
По его словам, планируется освободить россиян от «поверочного рабства». В случае принятия поправок от собственников жилья или арендаторов только потребуется обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании.
Руководитель ведомства говорил, что «точность показаний должен обеспечивать поставщик», тогда как потребитель «платит за ресурсы».
Тем временем Россия готовится к внедрению «умных» электросчетчиков. «Умный» счетчик сам следит за тем, сколько электроэнергии вы расходуете, дистанционно передает об этом данные, а если потребитель хронически не платит по счетам, — ограничивает подачу электроэнергии. Кроме того, «умные» счетчики могут снабжать потребителя той или иной статистикой перерасхода, и это в результате может привести к экономии.
Напомним, что в конце декабря 2018 года Госдума приняла закон, который направлен на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. По мере выхода из строя в домах старых счетчиков на электроэнергию появятся новые приборы учета. Старт реформе будет дан 1 июля 2020 года.
Речь идет как о частных, так и многоквартирных домах по всей стране.
Нормативная база для внедрения по всей стране «умных» счетчиков электроэнергии находится в высокой степени готовности и будет разработана в срок, до середины 2020 года, указывала замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко.
Ранее в пилотных субъектах, где проводился эксперимент с «умными счетчиками», сообщили, что внедрение интеллектуальных приборов учета потребления электрической энергии помогло снизить ее потери на 10–30%. Такие результаты приводят специалисты из Калининградской, Тульской и Ярославской областей, где «умные» счетчики были установлены в 2015–2016 годах. Установка новых систем хоть и стоит недешево, но может себя окупить за счет снижения потерь в сетях в течение девяти лет, сообщал ТАСС.
«Я думаю, что умные счетчики надо вводить постепенно. Мы предлагаем ввести этапность их внедрения: например, все строящиеся новые дома должны оснащаться общедомовыми «умными» приборами учета», — говорил «Газете.Ru» замглавы Минстроя России Максим Егоров.
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Личный счет , Статьи , Алексей Абрамов , Анастасия Бондаренко , Максим Егоров , Госдума , Минстрой , Минэнерго , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , "Российская газета"
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