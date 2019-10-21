Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.15
71.27
71.50
Прогноз
21.10 – 28.10
$
62.72
71.81
Индексы и котировки Brent
59.30
+0.00 Золото
1490.62
+0.02 РТС
1355.27
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1158
+0.0187
07.10
1.0971
17.10
07.10
25.09

В США обнаружили долларового миллиардера из Украины 

Lenta.ru 26 минут назад
Уроженец Украины Влад Шмунис, проживающий в США, стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes.
Шмунис увеличил свое состояние после сделки своей компании RingCentral с компанией Avaya, поставляющей телекоммуникационное оборудование. RingCentral выплатит Avaya 500 миллионов долларов, а также инвестиции в привилегированные акции на 125 миллионов долларов. Компания Шмуниса получит доступ к 100 миллионам пользователей.
После сделки акции компании выросли в цене на 28%. Сейчас рыночная капитализация компании превышает 14 миллиардов долларов.
RingCentral, штаб квартира которой находится в Калифорнии, предоставляет услуги по облачной коммуникации для предприятий, в том числе по видеоконференциям, обмену сообщениями и телефонной связи.
Состояние Влада Шмуниса оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Шмунис переехал из Одессы в Калифорнию с семьей в 1970-х годах. Там он окончил Университет штата Калифорния в Сан-Франциско со степенью магистра в области компьютерных наук. В 1992 году основал компанию по разработке программного обеспечения для корпоративных коммуникаций Ring Zero Systems. Ring Zero в 1998 году выкупила Motorola, и Шмунис создал в 99-м RingCentral вместе с партнером Владом Вендровым.
Последние новости
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Комментарии26
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Доллару предрекли падение до минимума
Доллару предрекли падение до минимума
Названы регионы с самым доступным газом в РФ
Названы регионы с самым доступным газом в РФ1
МРОТ ждёт очередное повышение
МРОТ ждёт очередное повышение5
В Huawei признали потери из-за санкций США
В Huawei признали потери из-за санкций США1
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение