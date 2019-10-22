Миллиарды рублей не забрали победители лотерей в России

Россияне не востребовали с выигрышей в лотереи 2,8 млрд рублей. Это деньги, за которыми победитель не обратился в течение полугода с момента проведения тиража.

Деньги ещё три года хранят на специальном счёте, а после направляют в государственную казну. Самая большая доля невостребованных выигрышей — 91,1% приходится на выигрыши менее 150 рублей, самым крупным стал выигрыш в 10 млн рублей, за которыми победитель так и не пришёл, пишут «Известия» со ссылкой на оператора по распространению билетов «Столото».

Чаще всего выигрыши остаются невостребованными, потому что победители теряют билеты. Но психологи уверены, что причина отказа содержится в том, что люди хотят выиграть крупную сумму, а на малые просто не обращают внимания.